Mardin'de afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde Yerel Düzey Deprem Tatbikatı düzenlenecek.

Mardin Yerel Düzey İl Afet Müdahale Planı kapsamında, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek tatbikatta, muhtemel bir deprem anında kamu kurumları ve ilgili ekiplerin müdahale, koordinasyon ve iş birliği süreçleri uygulamalı olarak test edilecek.

Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinin genelinde gerçekleştirilecek tatbikat kapsamında günün herhangi bir saatinde, önceden belirlenmiş bir zaman duyurusu yapılmaksızın çeşitli senaryolar uygulanacak. Tatbikat süresince siren ve anons seslerinin yanı sıra polis, jandarma, AFAD, ambulans ve itfaiye araçlarının da yer aldığı ekip hareketlilikleri yaşanabilecek.

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Çok sayıda kamu kurumunun katılımıyla gerçekleştirilecek çalışma sayesinde afet ve acil durumlara müdahale süreçlerinin etkinliğinin artırılması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve toplumsal afet bilincinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede, söz konusu çalışmanın gerçek bir deprem olayı olmadığı, tamamen hazırlık ve bilinçlendirme amacıyla gerçekleştirilecek bir tatbikat olduğu vurgulandı.

Vatandaşların gün içerisinde ilçelerde yaşanabilecek siren, anons ve ekip hareketlilikleri nedeniyle endişeye kapılmamaları, söz konusu faaliyetleri planlı tatbikat çalışması kapsamında değerlendirmeleri istendi.