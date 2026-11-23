Açıklamada, 16-22 Kasım'da yapılan çalışmalarda aralarında 2 firari hükümlünün de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 71 kişinin yakalandığı kaydedildi.

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