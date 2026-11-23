Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 71 kişi yakalandı
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 71 kişi yakalandı.
Giriş: 23.11.2026 - 12:49 Güncelleme:
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 71 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, 16-22 Kasım'da yapılan çalışmalarda aralarında 2 firari hükümlünün de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 71 kişinin yakalandığı kaydedildi.
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