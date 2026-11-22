Araçta yapılan aramada, ruhsatsız 2 pompalı tüfek, av tüfeği, 2 tabanca, 31 tabanca fişeği, 13 av tüfeği kartuşu ve kesici delici alet ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Artuklu ilçesinde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.