Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Filistin davasına katkı sunan dünyanın en etkili 50 akademisyeni arasında yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Akademik Mükemmellik Endeksi: 2023-2026 Döneminde Filistin Davasına Sahip Çıkan En Etkili 50 Akademik Şahsiyet" listesine Türkiye'den iki akademisyen seçildi.

25'i İslam ülkelerinden 50 akademisyenin yer aldığı listede, MAÜ Rektörü Prof. Dr. Özcoşar ile Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Görmez Türkiye'yi temsil eden isimler oldu.

Akademisyenlerin belirlenmesinde Kudüs ve Filistin meselesine ilişkin bilimsel çalışmaları, ortaya koydukları tutum ve İsrail tarafından kara listeye alınmış olmaları gibi ölçütler dikkate alındı.

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Bu kapsamda Özcoşar, 21-22 Kasım'da İstanbul’da düzenlenen Kudüs Meselesi Üzerine Uluslararası Akademisyenler Forumu'na davet edildi. Dünyanın farklı ülkelerinden akademisyen, üniversite yöneticisi ve düşünürlerin katıldığı forumda Özcoşar, "Akademide Siyonist Baskıyı Aşmak: Antisiyonist Akademinin İnşası" başlıklı konuşma yaptı.

Forumda, Özcoşar’a, Filistin davasına ve Filistin halkının haklarının savunulmasına yönelik üstün akademik ve entelektüel katkılarından dolayı ödül takdim edildi.