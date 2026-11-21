Mardin'de Midyat Belediyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Mardin Trabzonspor Taraftarlar Derneği iş birliğinde "Hamsi Festivali" düzenlendi.

Festival kapsamında Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ile esnaf yürüyüşü gerçekleştirdi. Midyat Festival alanında düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, "Bugün burada medeniyetlerin buluşma noktası Midyat'ımızda Hamsi Festivalini gerçekleştirmenin hep birlikte mutluluğunu yaşıyoruz. Mezopotamya'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Midyat'ımız, mimarisi, geleneksel el sanatlarıyla, kardeşliğiyle, hoşgörü kültürüyle ve yöresel lezzetleriyle önemli bir geleneği içerisinde barındırmaktadır" dedi.

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Festivallerin birlik ve beraberliğe katkısına değinen Akkoyun, şöyle devam etti:

"Ecdadımızdan devraldığımız köklü geleneğimizin içerisinde yer alan birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sahip çıkmanın en güzel yollarından biri de elbette ki bu güzel festivaller, bu güzel programlardır. Kardeşliğimize sahip çıkmak demek, medeniyetimize sahip çıkmak demektir. Geleceğimize sahip çıkmak demektir. Bu vesileyle bugün burada düzenlenen Hamsi Festivali'nin, bu güzel organizasyonun geleceğimize yönelik, geleceğimizle ilgili gönül köprüleri kurma açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bugün burada bir kardeşlik şöleni yaşıyoruz. İki şehrin arasında kurulan bu gönül köprüsü inşallah birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin daha da güçlenmesi için önemli bir vesile olacaktır. Bu nedenle özellikle Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine, Trabzon'dan buraya teşrif eden çok kıymetli misafirlerimize teşriflerinden dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Tabii ki Midyat Belediye Başkanımız ve ekibi de çok büyük emek verdi. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Değerli kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum."

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Trabzon'da düzenlenen Bulgur Festivali'ni hatırlatan Akkoyun, "Kıymetli kardeşlerim, biliyorsunuz ki yakın zamanda da Trabzon'da Mardinli kardeşlerimizin oraya teşrif etmeleriyle gerçekleştirilen Bulgur Festivali yapıldı. Ve orada da gerçekten Trabzon'da büyük bir misafirperverlik gösterdiler. Hemşehrilerimizi güzel bir şekilde ağırladılar. Bugün de inşallah bizler Trabzon'dan gelen kıymetli kardeşlerimizi, misafirlerimizi güzel bir şekilde ağırlayacağız" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise festivalin geçmişine değinerek, "Dernek Başkanımız İbrahim Aydın Başkanımız. Hakikaten bu etkinliğin aynısını valim, biz 10 sene önce, 2017 yılında, yani Hendek operasyonları, içerideki huzursuz ortamlar giderildikten sonra Kızıltepe'mizde yine böyle bir meydanda yaptık. Büyük bir coşkuyla yaptık. Ardından Siirt'e geldik. Ve şu anda da güzel şehrimiz Midyat'ımızdayız. Mutluyuz, gururluyuz. Çünkü değerli hemşehrilerim, hemşehrilerim diyorum. Bu kadim toprakları, Anadolu'yu bize ilelebet yurt yapan, şehitlerimizin kanlarıyla beraber sulanmış bu toprakları ilelebet yurt yapan, bu güzel toprakları bizlere vatan yapan şehitlerimizin aziz hatıralarını incitmediğimiz için" dedi.

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Çanakkale ruhuna dikkati çeken Başkan Genç, şu ifadeleri kullandı:

"Yüz yıl önce Çanakkale'de ne kadar Trabzonlu varsa o kadar da Mardinli dedemiz vardı, Midyatlı dedemiz vardı. Çünkü bakmadan Kürt'üyle, Türk'üyle, Arap'ıyla, Süryani'siyle, Ezidi'siyle beraber, 'Bu topraklar bizimdir' diyerek oraya gitti, canlarını feda ettiler. Ve ilelebet burası bizim toprağımız. Yüz sene önce işte bugün, bugün özel bir gün aynı zamanda. Bizim bugünü seçmemizin önemli bir anlamı var. İşte bugün Mardin'in gurur günüdür. Bugün 21 Kasım'dır. Yüz sene önce Fransız'ın postallarını bu toprağa, 'Benim toprağıma basamazsın' diyerek Midyat'tan, Mardin'den sürülen Fransızların, yüz sene önceki bugün, 21 Kasım gurur günüdür. Kutlu olsun Mardin'imize, kutlu olsun Midyat'ımıza. Değerli hemşehrilerim, kıymetli vatandaşlarımız, kıymetli dostlarımız, en güzel ifadeyle kardeşlerim, kardeşlerimiz. Yüz sene önce bu kadim toprakları bölemediler. Fransız'ını da kovduk, İngiliz'ini de kovduk. 'Bu topraklar bizimdir, ilelebet bizim yurdumuzdur' dedik. Ama durmadılar. Yüz sene sonra da yine durmadılar. Ve bir terör belasını başımıza musallat etmeye çalıştılar. Bu bir emperyalizmin oyunuydu. Bu toprakların iradesi değildi. Çünkü bu topraklar iradesini bin sene önce ortaya koydu. Kürt'üyle, Türk'üyle, Arap'ıyla, 'Biz bir arada yaşayacağız. Biz bir millet olacağız' dedi. Bunu bin sene önce söylediler.

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Bin sene sonra ve yüz sene önce de bugün de terörle beraber bölmeye çalıştılar. Çok güzel bir söz var 'Ayı buyur, ayran buyurur, emir verir.' Bölmeye çalıştılar. Bu topraklarda medeniyetleri ayakta tutan güçlü bir Türkiye istemediler.''