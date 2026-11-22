Mardin 1969 Spor'un 47 bin çocuğa forma hediye etme kampanyası, bu kez hastanede tedavi gören çocuklara ulaştı. Kulüp yöneticileri, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocuklarla bir araya gelerek forma hediye etti.

Mardin 1969 Spor Asbaşkanı Veysi Duyan, Basın Sözcüsü Kadir Üründü ve Mardin İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocuklarla bir araya geldi. Ziyarette çocuklara Mardin 1969 Spor formaları takdim edilirken, minik hastaların yüzünde tebessüm oluşturmak ve tedavi süreçlerine moral katmak amaçlandı.

Mardin 1969 Spor tarafından başlatılan "47 Bin Forma" kampanyası, kent genelinde çocuklara ulaşmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında daha önce çeşitli okullarda öğrencilere Mardin 1969 Spor formaları hediye edilmiş, çocukların takımla bağ kurması ve Mardinspor sevgisinin küçük yaşlarda yaygınlaşması hedeflenmişti.

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Kampanyanın bu kez hastanede tedavi gören çocuklara ulaşması, projenin yalnızca bir forma dağıtımından ibaret olmadığını ortaya koydu. Hastane ortamında gerçekleştirilen ziyaretle çocuklara hem sevdikleri takımın forması hediye edildi hem de günlük yaşamın zorluğunu bir an olsun unutturacak güzel bir sürpriz yaşatıldı.

Çocukların yüzündeki tebessüm kampanyanın en güzel karşılığı oldu

Tedavi gören çocuklara yapılan bu ziyaret, Mardin 1969 Spor'un saha dışındaki sosyal sorumluluk çalışmalarına da anlamlı bir örnek oluşturdu. Çocukların mutluluğuna ortak olan kulüp yöneticileri, Mardinspor sevgisini bu kez hastane odalarına taşıdı.