İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 47 ABY 358 plakalı hafif ticari araç ile 47 ACN 043 plakalı motosiklet, Abdulkadir Paşa Mahallesi Kanarya Caddesi'nde çarpıştı.

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