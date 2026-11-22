İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

8 Mart Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 47 ACK 604, 33 AND 768 ve 21 ACV 975 plakalı otomobiller ile 47 ACG 969 plakalı SUV tipi aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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