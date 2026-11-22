İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Artuklu ilçesinde durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 31 tabanca fişeği, 13 av tüfeği kartuşu ve 1 adet yaralayıcı alet ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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