Mardin'de 218 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Mardin'in Artuklu ilçesinde yapılan çalışmada 218 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Mardin'in Artuklu ilçesinde yapılan çalışmada 218 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Artuklu'da çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, 218 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlığını, huzurunu ve geleceğini hedef alan zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz. Her bir vatandaşımızın güvenliği için gece gündüz sahadayız." ifadelerine yer verildi.
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