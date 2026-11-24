Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akkoyun, mesajında, aydınlık yarınlarını gayret ve özveriyle inşa eden, milli ve manevi değerlerine sadık nesillerin yetişmesinde emeği olan öğretmenlerin gününü tebrik etti.

Öğretmenlerin akıl, kalp ve ruh bütünlüğü içerisinde ilim ışığıyla yetiştirdiği her bir evladın "Türkiye Yüzyılı"nı inşa ederek geleceğe emin adımlarla ilerlemelerini sağlamakta olduğunu belirten Akkoyun, şunları kaydetti:

"Bu şuurla güçlü ve tam bağımsız Türkiye için fedakarca çalışan eğitim neferi her bir öğretmenimize şükranlarımı sunuyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e başöğretmenlik unvanının verildiği ve Millet Mektepleri'nin açıldığı bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere ahirete irtihal eden bütün öğretmenlerimizi minnetle ve hayırla yad ediyorum. Görevleri başında olan ve emekli olan tüm öğretmenlerimize başarı, sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum."