– Mardin’in Midyat ilçesinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, implant tedavisinden ileri cerrahi operasyonlara kadar geniş kapsamlı sağlık hizmetleriyle bölge halkına hizmet sunmaya devam ediyor.

Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, ağız ve diş sağlığı alanında sunduğu hizmetleri geliştirerek vatandaşların nitelikli sağlık hizmetlerine erişimini artırmayı hedefliyor. Merkezin Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Biriminde görev yapan Dt. Agit Bilgiç tarafından implant tedavilerinin yanı sıra birçok cerrahi işlem başarıyla gerçekleştiriliyor. Birimde sunulan başlıca tedavi hizmetleri arasında implant tedavileri, gömülü 20 yaş dişi ameliyatları, gömülü kanin dişlerinin cerrahi tedavileri, çene kistlerinin cerrahi operasyonları yer alıyor.

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Üç farklı implant seçeneği sunuluyor

İmplant tedavileri kapsamında hastalara yerli ve ithal olmak üzere üç farklı implant seçeneği sunulduğunu belirten Dt. Agit Bilgiç, tedavi sürecinde her hastanın ağız ve çene yapısının, kemik durumunun ve genel sağlık koşullarının ayrı ayrı değerlendirildiğini ifade etti. Dt. Bilgiç, hastaya özel tedavi planlamasıyla diş eksikliklerinin hem estetik hem de fonksiyonel açıdan giderilmesini amaçladıklarını anlatarak, vatandaşlara kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

"İmplant tedavisi merkezimizde aktif olarak uygulanıyor"

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Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Yunus Deniz de implant tedavisinin merkezde aktif olarak uygulandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İmplant tedavisi merkezimizde aktif olarak uygulanıyor. Hastalarımızı titizlikle değerlendirerek kendileri için en uygun tedavi yöntemini belirliyoruz. Amacımız vatandaşlarımıza kaliteli ve nitelikli sağlık hizmeti sunmak."