MARDİN merkezli 4 ilde düzenlenen ‘Damga 47’ operasyonunda, deprem, kaza ve yangın nedeniyle ağır hasar gören araçların motor ve şasi numaralarını çalıntı ve hacizli araçlara uyarlayarak sattıkları belirlenen 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 16 araca da el konuldu.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, araçların kimlik bilgilerinin değiştirilerek üçüncü kişilere satılmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takiplerde; deprem, trafik kazası ve yangın sonucu ağır hasar alan araçların şasi ve motor bilgilerinin, çalıntı, aranan, hacizli ve gümrük kaçağı araçlara aktarılarak piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

REKLAM

16 ARACA EL KONULDU

Ekipler tarafından Mardin merkezli İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da belirlenen adreslere 45 ekip ve 130 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Mardin’de 11, Diyarbakır’da 3, Şanlıurfa’da 3 ve İstanbul’da 1 olmak üzere toplam 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çalışmalar kapsamında Mardin’de 4, il dışında 12 olmak üzere toplam 16 araca el konuldu. Araçlar üzerinde yapılan incelemede; 1’inin çalıntı, 2’sinin aranan, 8’inin menşei belirsiz, 4’ünün yakalamalı-hacizli ve 1’inin yurt dışı menşeli olduğu belirlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda noter satış belgesi ve araç plakası ele geçirildi.

REKLAM

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.