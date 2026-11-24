Mardin'in Artuklu ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, öğretmenlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mardin'in tarih boyunca bilimin, eğitimin ve medeniyetin kalbinin attığı bir ilim yuvası olduğunu belirten Vali Akkoyun, "Mardin'imiz medreseleriyle yıllarca bilimde çığır açmış, astronomiden matematiğe, tıptan felsefeye birçok alanda eserler veren önemli bilim insanlarını yetiştirmiştir. Bizler, eğitimin sadece bilgi aktarmak değil, aynı zamanda kültür ve medeniyet inşası olduğunun bilincindeyiz'' dedi.

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Gayelerinin bilgiyi insana ve topluma fayda sağlayacak şekilde kullanan, özgüven sahibi, dünyayı kavrayan ama kendi öz değerlerinden kopmayan nesiller yetiştirmek olduğunu belirten Akkoyun, şöyle konuştu:

"Bilgiyle birlikte erdemi, bilimle birlikte vicdanı, başarıyla birlikte toplumsal sorumluluğu ön planda tutan bir yaklaşım ile akıl, ruh ve gönül dünyamızı engin tecrübeleriyle aydınlatanların başında hiç şüphesiz kıymetli öğretmenlerimiz gelmektedir. Mehmet Akif Ersoy'un ifadelerindeki Asım'ın Nesli, akıl ile ilmi, ruh ile inancı, kalp ile ahlakı birleştiren bir nesil tahayyülüdür. Bizlerin de hedefi, evlatlarımızı bilgili olduğu kadar ahlaklı, cesur olduğu kadar adaletli, dünyayı tanıyan ve öz değerlerinden beslenen bireyler olarak yetiştirmektir."

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Hayat yolculuğunda geride bırakılacak en kıymetli şeyin dokunulan hayatlar olduğunu vurgulayan Vali Akkoyun, "Çünkü bir öğretmen yalnızca ders anlatan değildir; umudu büyüten, hayalleri yeşertendir. Nasıl ki toprağa ekilen küçük bir tohum zamanla göğe uzanan bir çınara dönüşüyorsa, öğretmenlerimizin gönüllere ektiği sevgi, merhamet, erdem ve hikmet de bir insanın hayatını değiştirecektir'' diye konuştu.

Öğretmenlerin emeğinin sınıf duvarlarını aşan bir gönül işi olduğunu kaydeden Vali Akkoyun, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.' sözü, sizlere duyulan büyük güvenin en açık ifadesidir. Yetiştirdiğiniz her bir çocuk geleceğin liderleri, bilim insanları, sanatçıları, sporcuları, erdemli ve vicdanlı bireyleri olarak toplumumuzun umudu olacaktır. Sizler, 'Türkiye Yüzyılı'nın mimarları olarak çalışmaktan, üretmekten, kendinizi geliştirmekten ve yeni şeyler öğretmekten hiçbir zaman vazgeçmeyerek gayret ettikçe, devletimiz de tüm imkanlarıyla yanınızda olmaya devam edecektir'' şeklinde konuştu.

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Ardından göreve yeni başlayan öğretmenler adına Mevlana Anadolu Lisesi öğretmeni Şermin Altun bir konuşma yaptı.

Vali Akkoyun, yıl içinde Artuklu ilçesinde emekli olan 3 öğretmene Hizmet Şeref Belgesi takdim etti. Konuşmaların ardından göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni yapıldı. Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tiyatral gösteri sundu. Mardin Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrenci korosunun müzik programı ile sona erdi.

Programa, Vali Yardımcısı Burak Çimşir, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ayhan Ocak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Mustafa Varol, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Serkan Şahbaz, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Yavuz Geylani Çaltekin, İl Müftüsü Enver Türkmen, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.