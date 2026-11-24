Programa, Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, Garnizon Komutan Vekili Piyade Yarbay Erkan Yıltaş, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol, kurum amirleri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Törende, şiirler okundu, aday öğretmenler yemin etti, müzik öğretmenleri çeşitli parçalar seslendirdi, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında başarı elde eden öğrencilere ödülleri takdim edildi, meslek hayatını tamamlayarak emekliye ayrılan eğitimcilere plaket verildi.

Milli İrade İlkokulu/Ortaokulu Konferans Salonu'nda devam eden törende, Demir günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

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