Mardin'de afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla yarın merkez Artuklu ile Kızıltepe ilçelerinde deprem tatbikatı gerçekleştirilecek.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Yerel Düzey İl Afet Müdahale Planı kapsamında yapılacak tatbikatlarda olası bir deprem anında kamu kurumlarıyla ilgili ekiplerin müdahale, koordinasyon ve işbirliği süreçleri uygulamalı olarak test edilecek.

Artuklu ve Kızıltepe genelinde gerçekleştirilecek tatbikat kapsamında günün herhangi bir saatinde önceden belirlenmiş bir zaman duyurusu yapılmaksızın çeşitli senaryolar uygulanacak.

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Tatbikat süresince siren ve anons seslerinin yanı sıra polis, jandarma, AFAD, ambulans ve itfaiye araçları ile ekip hareketliliği yaşanabilecek.

Çok sayıda kamu kurumunun katılımıyla gerçekleştirilecek çalışma sayesinde afet ve acil durumlara müdahale süreçlerinin etkinliğinin artırılması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve toplumsal afet bilincinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada, söz konusu çalışmanın olası depremlere hazırlık ve bu konuda bilinçlendirme yapılmasına ilişkin bir tatbikat olduğu vurgulanarak, vatandaşlardan gün içerisinde ilçelerde yaşanabilecek siren, anons ve ekip hareketliliği nedeniyle endişeye kapılmamaları istendi.