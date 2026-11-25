Mardin'de Meydanbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pazarlama ve Perakende Bölümü öğrencileri, mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve perakende sektörünü yakından tanımak amacıyla Mardian Mall Alışveriş Merkezi'ni ziyaret etti.

Program kapsamında AVM bünyesindeki mağazaları gezen öğrenciler, satış, pazarlama, müşteri ilişkileri ve mağazacılık faaliyetleri hakkında işletme temsilcilerinden yerinde bilgi aldı. Ziyaret kapsamında Mardian Mall Kıdemli Pazarlama ve Halkla İlişkiler Müdürü Dilber Ecevit ile bir araya gelen öğrenciler, alışveriş merkezi yönetimi, pazarlama stratejileri ve sektördeki kariyer fırsatları hakkında bilgilendirildi. Ecevit, gençlerin mesleki gelişimlerine katkı sunmanın önemine değinerek, öğrencilerin sektörü yerinde tanımalarının ve iş hayatına dair deneyim kazanmalarının gelecekteki kariyer yolculukları açısından değerli olduğunu ifade etti.

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Programda öğrenciler, eğlence merkezinde vakit geçirirken, yemek organizasyonuna da katıldı.