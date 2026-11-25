İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, düzensiz göç ile mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında Midyat'ta durdurulan bir tırda kontrol yapıldı. Kontrollerde tırın dorsesinde Afganistan uyruklu 80 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla bağlantılı 1 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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