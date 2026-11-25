Mardin'de Valilik koordinasyonunda 393 personelin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Mardin Yerel Düzey İl Afet Müdahale Planı kapsamında düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği Batman'ın Kozluk ilçesinde yaşanan 7,0 büyüklüğündeki depremde Kızıltepe ilçesinde 4 bloklu sitede yıkım, Artuklu ilçesinde bir binada ise yangın meydana geldi.

AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve emniyet gibi kurum ve kuruluşlardan oluşan 23 afet grubunda görevli 393 personel, olay yerlerine sevk edildi.

Enkazdan çıkarılan yaralılar ve eş zamanlı olarak yangından tahliye edilenler, ilk müdahalenin ardından hastanelere ve barınma alanlarına kurulan çadır kentlere sevk edildi.

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Vali Yardımcısı Hasan Kurt, AFAD İl Müdürü Tezcan Buçan, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin ve ilgili kurumların yetkilileri, tatbikatı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) yakından takip ederek ekiplerin koordinasyonunu ve müdahale süreçlerini değerlendirdi.

- "Bu tatbikatla müdahale kapasitemizi ve çalışma şeklimizi görmek istedik"

Tatbikatın ardından gazetecilere açıklama yapan AFAD İl Müdürü Buçan, tatbikatta tüm çalışmaların gerçek zamanlı olarak yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kurum ve kuruluşlarımızın tatbikatla ilgili önceden herhangi bir bilgisi yoktu. Tatbikatı eksiklerimizi görmek için gerçekleştirdik. Ülkemizin yüzde 95'i afet kuşağında yer alıyor. Mardin olarak diğer illere nazaran afet riskimiz daha düşük olsa da diğer illerde meydana gelebilecek afet ve acil durumlarda ilk müdahaleyi yapacak illerden biriyiz. Bu tatbikatla müdahale kapasitemizi ve çalışma şeklimizi görmek istedik. Eksiklerimiz ve güçlü yönlerimiz doğrultusunda kurum ve kuruluşlarımız ile 23 afet grubumuz raporlarını hazırlayacak. İlk etapta tatbikatın bizim açımızdan gayet iyi geçtiğini söyleyebilirim. Eksiklerimizi gördük. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz."