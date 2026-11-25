Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde Yerel Düzey Deprem Tatbikatı düzenlendi.

Mardin Yerel Düzey İl Afet Müdahale Planı kapsamında Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki fidan dikim sahasında gerçekleştirilen tatbikatta, muhtemel bir deprem anında kamu kurumları ve ilgili ekiplerin müdahale, koordinasyon ve iş birliği süreçleri uygulamalı olarak test edildi. Senaryo gereği saat 10.00'da Batman'ın Kozluk ilçesinde 7 büyüklüğünde meydana gelen depremden Artuklu ve Kızıltepe ilçeleri etkilendi, Kızıltepe'de dört bloktan oluşan bir sitede yıkım meydana geldi. Enkazdan 8 yaralı ve 4 ölü çıkarıldı. İstasyon Mahallesi'nde bir binada çıkan yangında üst katta mahsur kalan 25 vatandaş kurtarılıp barınma alanındaki çadır kente sevk edildi. Tatbikatta 23 afet grubu, 393 personel ve 100 araç görev aldı.

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"Başarılı geçen bir tatbikat başarısızlıktır"

AFAD İl Müdürü Tezcan Buçan, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığının yıl içerisinde 81 ile tatbikat görevi verdiğini, 2026 yılı içerisinde Mardin'de deprem üzerine yerel düzeyde bir tatbikat yapmalarının istendiğini söyledi. Kendi senaryolarına göre Batman'ın Kozluk ilçesinde 7 büyüklüğünde bir depremin olduğunu, Mardin'de de Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinin etkilendiğine yönelik bir senaryo geliştirdiklerini belirten Buçan, şöyle konuştu:

"Bu senaryo kapsamında ilimizde bulunan 23 afet grubunun yöneticileri, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu ve tüm kamu kurum kuruluşlarımız tatbikata toplamda 393 personel ve 100 araçla destek verdiler. Gerçek zamanlı bir tatbikat oldu. Kurum ve kuruluşlarımızın herhangi bir bilgisi yoktu. Aynı zamanda akredite ekiplerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız da bu tatbikatta aktif olarak görev aldılar."

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İlk etapta Kızıltepe'de 4 enkaz olduğuna yönelik çalışma yapıldığını aktaran Buçan, "Afet Arama Kurtarma Grubu olay yerinde çalışmalarını yaptı. Afet Barınma Grubu bu minvalde hem sahra çadırının kurulması hem de geçici barınmaya yönelik çadır kurulumlarını gerçekleştirdi. Bunların hepsi gerçek zamanlı oldu" dedi.

Buçan, şunları kaydetti:

"Tatbikatla ilgili genel düşünce, biz bu tatbikatı yaparken herhangi bir şova yönelik bir çalışma yapmadık. Gerçek manada çünkü takdir edersiniz ki başarılı geçen bir tatbikat başarısızlıktır. Biz bu tatbikatta ana amacımız eksiğimizi görmek ve bu eksiğimizi de takdir edersiniz ki ülkemizin yüzde 95'i afet kuşağında yer alıyor. Bununla ilgili Mardin olarak belki afetselliği diğer illere nazaran daha rahat olmamıza rağmen diğer illerde meydana gelecek afet ve acil durumlarda ilk müdahale edecek olan illerden bir tanesiyiz. Bu hareket tarzımızı görmek istedik. Eksiklerimiz, artılarımız neyse bunlara yönelik kurum ve kuruluşlarımız, 23 afet grubumuz ilgili raporlarını hazırlayacak. İlk etapta bizim için gayet iyi geçti. Eksikliklerimizi gördük. Bu minvalde de çalışmalarımızı yürüteceğiz."

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Vali Yardımcısı Hasan Kurt, AFAD İl Müdürü Tezcan Buçan, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin ve ilgili kurumların yetkilileri, tatbikatı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) yakından takip ederek ekiplerin koordinasyonunu ve müdahale süreçlerini değerlendirdi.