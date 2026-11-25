AK Parti Mardin İl Kadın Kolları Başkanlığınca 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yapıldı.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Kübra Ortaç, parti binası önünde yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin insan onurunu zedeleyen ve toplumsal huzura zarar veren ciddi bir sorun olduğunu belirtti.

Kadınların haklarına, özgürlüklerine ve güvenliğine yönelik her türlü şiddete karşı ortak iradeyi ortaya koymak amacıyla bir araya geldiklerini belirten Ortaç, şiddetle mücadelenin yalnızca kadınların değil, toplumun bütün kesimlerinin sorumluluğu olduğunu ifade etti.

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Kadına yönelik şiddetin dünyanın gelişmişlik düzeyi fark etmeksizin bütün toplumlarında karşılaşılan küresel bir sorun olduğuna dikkat çeken Ortaç, şiddeti besleyen düşünce ve davranış kalıplarının normalleştirilmesinin önemli riskler oluşturduğunu söyledi.

Ortaç, "Kadına yönelik şiddet, yalnızca şiddeti uygulayan kişi ile ona maruz kalan kadın arasında görülebilecek bir mesele değildir. Bu, insan onurunu zedeleyen, adalet duygusunu yaralayan ve toplumsal huzura zarar veren ciddi bir sorundur. Bu nedenle şiddete karşı durmak, hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede yasal düzenlemelerin yanı sıra toplumsal zihniyetin değişmesi gerektiğini ifade eden Ortaç, şiddet mağdurlarının korunması ve adalete erişimlerinin kolaylaştırılması gerektiğini kaydetti.