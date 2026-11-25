Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya uygulanan MR incelemesi ve fiziksel muayene sonucunda biceps femoris kasında kanama ve yaralanma tespit edildiği belirtildi.

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