Mardin 1969 Spor, Nafican Yardımcı'nın sakatlığına ilişkin açıklama yaptı
Trendyol 1. Lig takımlarından Mardin 1969 Spor, defans oyuncusu Nafican Yardımcı'nın sakatlığına ilişkin açıklamada bulundu.
Giriş: 25.11.2026 - 21:29 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig takımlarından Mardin 1969 Spor, defans oyuncusu Nafican Yardımcı'nın sakatlığına ilişkin açıklamada bulundu.
Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya uygulanan MR incelemesi ve fiziksel muayene sonucunda biceps femoris kasında kanama ve yaralanma tespit edildiği belirtildi.
Futbolcunun tedavisine kulübü tarafından başlandığı kaydedildi.
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