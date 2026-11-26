Mardin'de, otomobil elektrik ve elektronik bakımonarım alanında çalışan mekatronik mühendisi Zelal Günay, "erkek işi" algısını bozarak başarısıyla kadınlara ilham veriyor.

Mardin Organize Sanayi Bölgesinde çalışan, robotik ve makinelere olan ilgisiyle mesleğini seçen Günay, kadın emeğinin belli mesleklere sıkıştırılmasına karşı duruşuyla da dikkati çekiyor. Mühendislik eğitimi sırasında otomotiv sektörünün geliştiğini, özellikle son dönemde çıkan elektrikli araçların elektroniğe ve robotiğe yöneldiğini gördüğünü belirten Zelal Günay, bu nedenle mekatronik mühendisliğini tercih ettiğini söyledi. Günay, "Robotik alanlara olan merakımdan kaynaklandı. Makineleri seviyorum. Mühendislik okurken otomotiv sektörünün geliştiğini düşündüm. Özellikle son dönemde çıkan elektrikli araçların bu anlamda elektroniğe ve robotiğe yöneldiğini düşündüm. O yüzden böyle bir karar aldım. Bir emeğim olsun istiyorum aslında'' dedi.

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"Kadın emeğinin bazı mesleklere sıkıştırılması yanlış"

Emeğin sadece belli alanlara, kadın emeğinin ise bazı mesleklere sıkıştırılmasının yanlış olduğunu düşündüğünü ifade eden Günay, şunları söyledi:

"Kadınların çalışma alanlarının belli sınırlar içerisinde tutulmasını da yanlış buluyorum. İnsanlar fiziksel olarak kadının bu işleri yapamayacağını düşünüyor. Ancak bu biraz da toplumsal öğretilerle ilgili. Kadının daha naif, daha nazik olduğu düşüncesinden kaynaklanan böyle bir anlayış ve yaklaşım var."

Üniversite okurken ya da tercih yaparken kimseye "Siz kadınsınız, mühendis olamazsınız" denilmediğini belirten Günay, "Hep beraber arkadaşlarımızla okuyup mezun olabiliyor, çalışabiliyoruz. Ben buradaki sanayinin de bu konuda gelişeceğine inanıyorum'' diye konuştu.

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Sanayide yargılamadan ziyade korumacı bir anlayışla karşılaştığını dile getiren Günay, "Burada yargılamadan ziyade biraz daha korumacı bir anlayış var. Yani kadının naif olduğu, korunması gerektiği düşünülüyor. Aslında kötü bir niyet yok. 'Kadındır, yapmasın, yapamaz' düşüncesinden ziyade 'Naiftir, koruyalım' anlayışı var." ifadelerini kullandı.

Arızaları cihazla tespit ediyor

Günlük işini de anlatan Günay, "Örneğin araçların arıza lambaları yandığında müşterilerimiz bize geliyor ve arızanın ne olduğunu anlatıyor. Biz de arıza tespit cihazlarımızı araçlara bağlıyoruz. Arıza kodlarını buluyoruz ve buna göre yol alıyoruz. Kadınlar hayatın her alanında olmalı, yaşamın her alanında var olmalı. Sadece ev içinde değil; çalışma hayatında, tarlada, sanayide, hayatın her alanında yer almaları gerektiğine inanıyorum. Kadın emeğinin dört duvar arasına sıkıştırılmasını doğru bulmuyorum. Çünkü ev içerisindeki kadın emeği çoğu zaman görülen bir emek değil. Bunun kırılması gerektiğini düşünüyorum."