Dicle Elektrik, Mardin'de 600 öğrenciyi çevre ve sürdürülebilirlik eğitimiyle buluşturdu. "Yeteri Kadar En Doğru Karar" Projesi kapsamında Dicle Elektrik'in düzenlediği etkinlikte çocuklara enerji verimliliği, doğal kaynakların korunması ve israfın önlenmesi konularında eğitim verildi. Uygulamalı çalışmalarla kendi küçük ekosistemlerini oluşturan öğrencilere, etkinlik sonunda "Dicle ve Arkadaşları İsrafa Karşı" isimli çocuk kitabı hediye edildi.

İnsan ve çevre odaklı sosyal sorumluluk çalışmalarıyla sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunmayı hedefleyen Dicle Elektrik, çocuklarda çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Dicle Elektrik, kaynakların verimli kullanılması ve israfın önlenmesi amacıyla hayata geçirilen "Yeteri Kadar En Doğru Karar" kampanyası kapsamında Mardin'de öğrencilerle bir araya geldi. Mardin'de ilkokul öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklara enerji tasarrufundan gıda israfına, geri dönüşümden doğal kaynakların korunmasına kadar pek çok konuda sürdürülebilir yaşam bilinci kazandırılması hedeflendi.

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600 öğrenci doğa dostu etkinliklerle buluştu

Mardin 13 Mart İlkokulunda 600 öğrenci ve uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen programda, "Doğa Dostu Etkinlik Kiti" uygulamasıyla öğrenciler sürdürülebilir yaşamın temel ilkelerini eğlenerek öğrendi. Enerji verimliliği, gıda israfının önlenmesi ve doğal kaynakların korunması konularının ele alındığı eğitimlerde, yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynakları arasındaki farklar da anlatıldı. Günlük yaşamda yapılabilecek küçük değişikliklerin çevrenin korunmasına sağlayacağı katkılara dikkat çekilirken çocuklara kaynakların bilinçli kullanılmasının önemi aktarıldı.

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Çocuklar kendi ekosistemlerini oluşturdu

Teorik bilgilerin uygulamalı çalışmalarla pekiştirildiği etkinlikte öğrenciler, eğitmenler eşliğinde "Mini Ekosistem Teraryumu" ve "Tohum Topu" çalışmaları gerçekleştirdi. Kendi küçük ekosistemlerini oluşturan çocuklar, bitkilerin gelişimini, doğadaki yaşam döngüsünü ve biyoçeşitliliğin korunmasının önemini deneyimleyerek öğrendi. Etkinliklerle çocukların doğayla bağlarının güçlendirilmesi ve çevreye duyarlı davranışların erken yaşlarda kazanılması amaçlandı.

İsrafla mücadele bilinci kitaplarla pekiştirildi

Etkinliğin sonunda öğrencilere "Dicle ve Arkadaşları İsrafa Karşı" isimli çocuk kitabı hediye edildi. İsrafla mücadeleyi ve kaynakların bilinçli kullanılmasını çocuklara anlaşılır bir dille aktaran kitapla, eğitimlerde edinilen bilgilerin günlük yaşama taşınması hedeflendi. Dicle Elektrik, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmalarıyla çevre bilincinin eğitimlerle sınırlı kalmayarak çocukların günlük yaşamlarında da karşılık bulmasını hedefliyor.