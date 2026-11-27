Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Kasım ayı olağan meclis toplantısı Mardin'de gerçekleştirildi. DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, barış sürecine dikkat çekerek, güven artırıcı adımların ve yasal düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesi, bölgenin altyapı yatırımlarının tamamlanması ve ekonomik kalkınma için özel teşvik modelinin oluşturulması çağrısında bulundu.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Kasım ayı olağan meclis toplantısı Mardin'de gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Şeyda Arslantaş'ın yönettiği toplantıda konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle üyelerin yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını, DTSO'nun ekonomik ve finansal sorunların yanı sıra kentte yaşanan sorunların iş dünyası üzerindeki etkilerini azaltmak için de çalışma yürüttüğünü söyledi.

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Güven artırıcı adımların ve yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesinin önemine dikkat çeken Kaya, bölgenin ekonomik kalkınması için yasal düzenleme gerektirmeyen yatırımlarda da hızlı hareket edilmesi gerektiğini söyledi. "Güven artırıcı adımların ve yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması çok önemli. Bunun yanında hiçbir yasal düzenleme gerektirmeyen, bölgenin ekonomik kalkınması ve bugüne kadar yapılması gereken altyapı yatırımlarıyla ilgili hızlı adımlar atılmalı. Bu yatırımların hemen hayata geçirilmesi zorunludur" dedi.

Bölgenin sanayi üretimini ve rekabet gücünü artıracak ulaşım projelerine dikkat çeken Kaya, limanlara erişimi sağlayacak hızlı tren ve otoban projelerinin bölgesel kalkınmada önemli bir rol oynayacağını ifade etti. Bugüne kadar uygulanan teşvik sisteminin bölgenin kalkınma ihtiyaçlarını karşılamada yeterli sonuç vermediğini belirten Kaya, mevcut modelde ısrar edilmemesi gerektiğini söyledi. Kaya, "Bugüne kadar uygulanan teşviklerin sonuç almadığı görülmesine rağmen aynı modelde ısrar etmek yerine, 40 yıldır çatışmalı süreçle karşı karşıya kalan bölgeye özel bir teşvik modeli hazırlanması zorunlu ve gereklidir" çağrısında bulundu.

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Kasım ayının TBMM'de bütçe görüşmelerinin yapıldığı dönem olduğuna dikkat çeken Kaya, Diyarbakır'ın yatırım ve hizmet taleplerinin yaklaşık beş yıldır düzenli olarak ilgili bakanlıklara iletildiğini söyledi. Bu yılki çalışmanın önceki yıllardan farklı olarak bölge illerini ve yerel yönetimleri de kapsadığını belirten Kaya, "Bu yıl bölge illerinden seçimlerini tamamlayan odalara da çağrıda bulunduk. Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere yerel yönetimlerimizden de talep topladık. Gelen talepleri ilgili bakanlıklara göre düzenleyerek milletvekillerimize ilettik" diye konuştu.

Diyarbakır'ın Silvan yolu, çevre yolu ve hızlı tren gibi önemli ulaşım projelerinin de bütçe görüşmelerinde gündeme taşındığını ifade eden Kaya, Büyükşehir Belediyesinin bu yıl çalışmaya katkı sunduğunu belirtti. Kaya, yatırım taleplerinin her yıl bütçe sürecinde gündeme getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "2027 yılının yatırım planı, 2026 yılının kasım ayında yapılan bütçe görüşmeleriyle şekilleniyor. Bütçeye sonradan ek yatırım koymak kolay değil. Bu nedenle taleplerimizi bu dönemde ilgili bakanlıklara ve milletvekillerimize iletiyoruz. Bu çalışmayı her yıl sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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DTSO'nun yatırım takibi kapsamında önemli gelişmelerden birinin Silvan Organize Sanayi Bölgesi altyapı yatırımı olduğunu belirten Kaya, geçen yıl başlatılan girişimlerin sonuç vermeye başladığını söyledi. Silvan OSB'nin altyapı yatırımı için 2027 yılı bütçesine ödenek ayrılacağı yönünde ilgili bakanlıktan geri dönüş aldıklarını belirten Kaya, bunun yatırımın devamlılığı açısından önemli olduğunu kaydetti. "Bütçeye giren bir yatırım, artık her yıl bütçeden ödenek ayrılabilecek bir konuma geliyor" diyen Kaya, Silvan Barajı örneğini hatırlattı.

Kaya, "2021 yılında Silvan Barajı'na yatırım aktarılması için başlattığımız çalışmaların ardından her yıl bütçeden ödenek ayrıldı ve bugün Silvan Barajı'nda önemli bir mesafe kat edildi. Biz de bu bilinçle kentimizin yatırımlarını takip ediyor, bütçeye girmesi için çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

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Diyarbakır'ın bakanlık bütçelerine giren yatırımlarının takip edilmesi için yeni bir çalışma yapacaklarını açıklayan Kaya, 2027 yılı bütçesinin yayımlanmasının ardından kentteki yatırımların derlenerek kitapçık haline getirileceğini söyledi. Hazırlanacak kitapçığın kamu kurumlarına gönderileceğini belirten Kaya, yatırımların uygulama süreçlerinin oda tarafından da takip edileceğini ifade etti.

Kaya, "Halkımızın, odamızın yaptığı çalışmalar hakkında bilgi edinme hakkı var. Bütçe çıktıktan sonra Diyarbakır'a ayrılan yatırımları derleyerek kamu kurumlarına göndereceğiz. Meclisimizi de her ay olduğu gibi bu konuda bilgilendirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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DTSO'nun yeni dönemde oluşturduğu komisyonların çalışmalarına değinen Kaya, meclis üyeleriyle birlikte hem üyelerin sorunlarına hem de kentin genel sorunlarına çözüm üretmeyi hedeflediklerini belirtti. Kaya, "Ekonomik ve finansal sorunların dışında kentimizin sorunlarının da çözümüne yönelik çalışmalar yapıyoruz. İlk meclis toplantımızda bu konuda belli komisyonlar oluşturduk. Meclis Başkanımızla birlikte bu komisyonlarla toplantılar yaparak hem üyelerimizin sorunlarının giderilmesi hem de kentte yaşanan sorunların üyelerimiz ve kent üzerindeki etkilerinin azaltılması için oda olarak çalışıyoruz" dedi.

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Ekonomik krizin üyeler üzerindeki etkilerine de dikkat çeken Kaya, yaşanan sıkıntıların en asgari düzeye indirilmesi için özel çalışmalar yürüteceklerini vurguladı.

Yeni yönetim döneminde oda organlarının oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Kaya, meslek komitelerinin ilk toplantılarının yapıldığını ve başkanlık seçimlerinin tamamlandığını ifade etti. Yüksek İstişare Kurulu ve İş Konseyi gibi yapıların da bu ay içerisinde oluşturulmasının hedeflendiğini kaydeden Kaya, komisyonların ardından oda bünyesindeki tüm yapılanmaların tamamlanacağını söyledi.

Kaya, yeni dönemin çalışma takvimine ilişkin şu bilgileri verdi: "Aralık ayının sonuna kadar bütün organlarımızın seçimlerini bitirmiş olacağız. Aralık ayında bütçemizi de gerçekleştirdikten sonra 2027 yılının başında tüm organlarımız hazır ve çalışır vaziyette olacak. Ayrıca bir stratejik plan hazırlayarak önümüzdeki dört yıl içerisinde kısa ve uzun vadede neler yapacağımızı, hangi hedeflere ulaşmak istediğimizi meclisimizle paylaşacağız."

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Seçim döneminde üyelere ve kamuoyuna verilen sözlerin hayata geçirilmesi için bölgesel ve ulusal ölçekte çalışmalar yürüteceklerini belirten Kaya, yeni dönemin yapılanmasının bu hedefler doğrultusunda şekilleneceğini dile getirdi.