İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay, 13 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir inşaatın üçüncü katında çalışan Mehmetşah A. (28), dengesini kaybederek iskeleden düştü.

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