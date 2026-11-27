Mardin'de inşaat iskelesinden düşen işçi ağır yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde inşaatta çalıştığı sırada iskeleden düşen işçi ağır yaralandı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde inşaatta çalıştığı sırada iskeleden düşen işçi ağır yaralandı.
Olay, 13 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir inşaatın üçüncü katında çalışan Mehmetşah A. (28), dengesini kaybederek iskeleden düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı M.A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İşçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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