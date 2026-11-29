Mardin'in Midyat ilçesinde "Yuvamız Merhamet Ocağı Olsun" paneli düzenlendi.

Midyat Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosunca Milli İrade İlk ve Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panele yazar Serap Akay Ağırman ile uzman vaiz İdris Yıldırım konuşmacı olarak katıldı.

Ağırman, aile içi sorunların çözümünde açık iletişim, empati ve bireysel farkındalığın önemine değindi.

Aile bireyleri arasındaki duygusal kırılmaların sağlıklı iletişimle aşılabileceğini belirten Ağırman, sevgi, sabır ve merhametin aile bağlarını güçlendiren temel değerler olduğunu ifade etti.

Uzman vaiz Yıldırım da aile konusunun toplumun geleceğiyle doğrudan ilişkili olduğunu belirtti.

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Çocukların güven ve aidiyet duygusunu öncelikle aile ortamında kazandığını dile getiren Yıldırım, aile içinde değer, sorumluluk ve mahremiyet bilincinin geliştirilmesinin önemini ifade etti.

Programın ardından Ağırman, katılımcılar için kitaplarını imzaladı.

Programa, İlçe Müftüsü Ataullah Kartal, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Tunç ve davetliler katıldı.