Mardin'de büfede çıkan yangın söndürüldü
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde büfede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 29.11.2026 - 12:06 Güncelleme:
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde büfede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Nur Mahallesi'nde büfe olarak kullanılan hurda minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında büfede hasar oluştu.
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