Mardin 1969 Spor Başkanı Rıdvan Aşar yeni kulüp binasında incelemelerde bulundu

Mardin 1969 Spor Başkanı Rıdvan Aşar, bakım ve onarım çalışmaları süren yeni kulüp binasında incelemelerde bulundu.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un girişimleriyle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kulübe tahsis edilen binada bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor.





Mardin 1969 Spor Başkanı Rıdvan Aşar, yönetim kurulu üyeleriyle yapılan çalışmalarla modern bir görünüme kavuşan yeni kulüp binasında incelemelerde bulundu.





Aşar, yaptığı açıklamada, Mardin 1969 Spor'a verdiği desteklerden dolayı Vali Tuncay Akkoyun'a kulüp camiası adına teşekkür ederek, kulübün önemli bir eksikliğinin giderildiğini belirtti.



Aşar, şunları kaydetti:



"Mardin 1969 Spor tarihinde ilk kez bu standartlarda bir tesis binasına kavuştu. Eski tesisimiz kulübümüze ve mücadele ettiğimiz lige yakışmıyordu. Artık spor salonu, kafeteryası bulunan 44 odalı, 9 kattan oluşan, içerisinde her türlü sosyal donatının bulunduğu ve futbolcularımızın 5 yıldızlı otel konforunda konaklayabileceği modern bir tesise sahibiz. Sayın Valimizin Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde yürüttüğü görüşmeler sonucunda tesis binası kulübümüze tahsis edildi. Bu destek Mardinspor için çok önemli bir kazanım oldu. Mardinspor camiası ve tüm Mardin halkı adına Sayın Valimize en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz."



