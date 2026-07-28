Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin 1969 Spor Başkanı Rıdvan Aşar yeni kulüp binasında incelemelerde bulundu

        Mardin 1969 Spor Başkanı Rıdvan Aşar yeni kulüp binasında incelemelerde bulundu

        Mardin 1969 Spor Başkanı Rıdvan Aşar, bakım ve onarım çalışmaları süren yeni kulüp binasında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 12:49 Güncelleme:
        Mardin 1969 Spor Başkanı Rıdvan Aşar yeni kulüp binasında incelemelerde bulundu

        Mardin 1969 Spor Başkanı Rıdvan Aşar, bakım ve onarım çalışmaları süren yeni kulüp binasında incelemelerde bulundu.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un girişimleriyle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kulübe tahsis edilen binada bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor.


        Mardin 1969 Spor Başkanı Rıdvan Aşar, yönetim kurulu üyeleriyle yapılan çalışmalarla modern bir görünüme kavuşan yeni kulüp binasında incelemelerde bulundu.


        Aşar, yaptığı açıklamada, Mardin 1969 Spor'a verdiği desteklerden dolayı Vali Tuncay Akkoyun'a kulüp camiası adına teşekkür ederek, kulübün önemli bir eksikliğinin giderildiğini belirtti.

        Aşar, şunları kaydetti:

        "Mardin 1969 Spor tarihinde ilk kez bu standartlarda bir tesis binasına kavuştu. Eski tesisimiz kulübümüze ve mücadele ettiğimiz lige yakışmıyordu. Artık spor salonu, kafeteryası bulunan 44 odalı, 9 kattan oluşan, içerisinde her türlü sosyal donatının bulunduğu ve futbolcularımızın 5 yıldızlı otel konforunda konaklayabileceği modern bir tesise sahibiz. Sayın Valimizin Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde yürüttüğü görüşmeler sonucunda tesis binası kulübümüze tahsis edildi. Bu destek Mardinspor için çok önemli bir kazanım oldu. Mardinspor camiası ve tüm Mardin halkı adına Sayın Valimize en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ticaret Bakanlığı'ndan ikinci el araçta fırsatçılığa ceza
        Ticaret Bakanlığı'ndan ikinci el araçta fırsatçılığa ceza
        Anket için ismini vermiş icralık olmuştu! Sıcak gelişme...
        Anket için ismini vermiş icralık olmuştu! Sıcak gelişme...
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiasında 7 şüpheli tutuklandı!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiasında 7 şüpheli tutuklandı!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Daha 12 yaşındaydı... Beslediği kuşlar ölümü oldu!
        Daha 12 yaşındaydı... Beslediği kuşlar ölümü oldu!
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Otoyolda kâbus! Çarpıp önünü kestiler, saldırdılar!
        Otoyolda kâbus! Çarpıp önünü kestiler, saldırdılar!
        Yine karşı karşıya geldiler
        Yine karşı karşıya geldiler
        Gülben Ergen adliyede
        Gülben Ergen adliyede
        Forvette sürpriz düello!
        Forvette sürpriz düello!
        27 ülkede yapılan ‘Sağlıklı Yaşamın Yükselişi’ araştırması sonuçları açıklandı
        27 ülkede yapılan ‘Sağlıklı Yaşamın Yükselişi’ araştırması sonuçları açıklandı
        Yasal bağını kopardı
        Yasal bağını kopardı
        Trump'tan kalıcı yaz saati açıklaması
        Trump'tan kalıcı yaz saati açıklaması
        Teknede güneşlendi
        Teknede güneşlendi
        İstanbul'da forex dolandırıcılığı operasyonu
        İstanbul'da forex dolandırıcılığı operasyonu
        Avrupa birincisi oldu
        Avrupa birincisi oldu
        Ani Harabeleri'nin gizemli geçmişi
        Ani Harabeleri'nin gizemli geçmişi
        Kaynayıp giden bir haber: Devlet, geçen hafta 6 bin 314 adet hesabı bloke ettirdi!
        Kaynayıp giden bir haber: Devlet, geçen hafta 6 bin 314 adet hesabı bloke ettirdi!
        Beyoğlu'nda kan donduran olay! Sokağı temizlerken ceset buldu!
        Beyoğlu'nda kan donduran olay! Sokağı temizlerken ceset buldu!
        Tazminat 10 milyar dolara varabilir!
        Tazminat 10 milyar dolara varabilir!

        Benzer Haberler

        Toprak sahada mahallelinin voleybol tutkusu
        Toprak sahada mahallelinin voleybol tutkusu
        MARSU, Yeşilli Bülbül Mahallesi'ni atık su altyapısına kavuşturdu
        MARSU, Yeşilli Bülbül Mahallesi'ni atık su altyapısına kavuşturdu
        Yeşilli'de altyapı çalışmaları tamamlandı
        Yeşilli'de altyapı çalışmaları tamamlandı
        Mardin'de 18 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Mardin'de 18 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Mardin'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Mardin'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Mardin Artuklu Üniversitesi lisansüstü programlarına başvurular başlıyor
        Mardin Artuklu Üniversitesi lisansüstü programlarına başvurular başlıyor