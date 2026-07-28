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        Mardin'de 18 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 18 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 10:23 Güncelleme:
        Mardin'de 18 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 18 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah kaçakçılığı ve ticaretine yönelik Artuklu'da çalışma başlatıldı.

        Çalışma kapsamında, 18 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 18 şarjör ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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