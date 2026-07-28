Yeşilli'de altyapı çalışmaları tamamlandı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Yeşilli ilçesindeki bir mahallede 2 bin 230 metre uzunluğundaki atıksu hattı döşeme çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.



Belediyeden yapılan açıklamada, Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü'nün kırsal Bülbül Mahallesi'nde başlatılan 2 bin 230 metre uzunluğundaki atıksu hattı döşeme çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen mahalle muhtarı Ferhan Baş, mahallede daha önce atıksu altyapısının bulunmaması nedeniyle her hanenin kendi açtığı çukura atıksularını akıttığını, çukurların açık olması nedeniyle özellikle yaz aylarında kötü kokuların yayıldığını belirtti.



Yaz aylarında oluşan kötü kokular nedeniyle mahallede yaşamın olumsuz etkilendiğini dile getiren Baş, "Atıksuları çevreye akıyordu. Bazı çocuklar da o kirli sularla temas ediyor, oynuyor ve maalesef hastalanıyordu. Sağ olsun Sayın Valimize ve MARSU Genel Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, kendilerine dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

