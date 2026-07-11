Mardin 1969 Spor, iki firmayla sponsorluk anlaşması imzaladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 2026-2027 sezonu için iki firmayla sponsorluk anlaşması imzaladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon planlamaları kapsamında gerçekleştirilen anlaşmayla Umba Metal'in 2026-2027 sezonunda takımın forma şort arka sponsoru olacağı belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Kulübümüz, forma konç sponsorluğu için de Mutlu Turizm ile anlaştı. Kulübümüze vermiş oldukları kıymetli destekten dolayı Umba Metal'e ve Mutlu Turizm ailesine teşekkür ediyor, işbirliğimizin hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

