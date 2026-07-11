Mardin 1969 Spor, iki firmayla sponsorluk anlaşması imzaladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 2026-2027 sezonu için iki firmayla sponsorluk anlaşması imzaladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 2026-2027 sezonu için iki firmayla sponsorluk anlaşması imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon planlamaları kapsamında gerçekleştirilen anlaşmayla Umba Metal'in 2026-2027 sezonunda takımın forma şort arka sponsoru olacağı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kulübümüz, forma konç sponsorluğu için de Mutlu Turizm ile anlaştı. Kulübümüze vermiş oldukları kıymetli destekten dolayı Umba Metal'e ve Mutlu Turizm ailesine teşekkür ediyor, işbirliğimizin hayırlı olmasını temenni ediyoruz."
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