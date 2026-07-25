Mardin 1969 Spor, Kerem Kurşun'u renklerine kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, ön libero Kerem Kurşun ile 3 yıllık sözleşme imzalarken, orta saha oyuncusu Enes Erol'un sözleşmesini de 2 yıl uzattı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, ön libero Kerem Kurşun ile 3 yıllık sözleşme imzalarken, orta saha oyuncusu Enes Erol'un sözleşmesini de 2 yıl uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon ortaya koyduğu mücadeleci futbol ve istikrarlı performansıyla teknik heyetin ve taraftarların beğenisini kazanan Enes Erol'un sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığı, 25 yaşındaki ön libero Kerem Kurşun ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Enes Erol ile 2 yıllığına anlaşmaya varılmıştır. Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yolculuğumuzda gösterdiği başarılı performansla takımımıza önemli katkılar sağlayan Enes Erol, yeni sezonda da formamızı giyecektir. Profesyonel futbolcu Kerem Kurşun ile 3 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Tecrübesi, karakteri ve kalitesiyle hedeflerimize önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Kerem Kurşun'a, kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.