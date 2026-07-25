Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin 1969 Spor, Kerem Kurşun'u renklerine kattı

        Mardin 1969 Spor, Kerem Kurşun'u renklerine kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, ön libero Kerem Kurşun ile 3 yıllık sözleşme imzalarken, orta saha oyuncusu Enes Erol'un sözleşmesini de 2 yıl uzattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 18:02 Güncelleme:
        Mardin 1969 Spor, Kerem Kurşun'u renklerine kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, ön libero Kerem Kurşun ile 3 yıllık sözleşme imzalarken, orta saha oyuncusu Enes Erol'un sözleşmesini de 2 yıl uzattı.


        Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon ortaya koyduğu mücadeleci futbol ve istikrarlı performansıyla teknik heyetin ve taraftarların beğenisini kazanan Enes Erol'un sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığı, 25 yaşındaki ön libero Kerem Kurşun ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.


        Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Enes Erol ile 2 yıllığına anlaşmaya varılmıştır. Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yolculuğumuzda gösterdiği başarılı performansla takımımıza önemli katkılar sağlayan Enes Erol, yeni sezonda da formamızı giyecektir. Profesyonel futbolcu Kerem Kurşun ile 3 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Tecrübesi, karakteri ve kalitesiyle hedeflerimize önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Kerem Kurşun'a, kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AFAD'dan 35 il için hava durumu uyarısı
        AFAD'dan 35 il için hava durumu uyarısı
        Husilerden Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine saldırı
        Husilerden Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine saldırı
        Filenin Sultanları finalde!
        Filenin Sultanları finalde!
        Eski Tunceli Valisinin eşi Handan Sonel'in ifadesi çıktı!
        Eski Tunceli Valisinin eşi Handan Sonel'in ifadesi çıktı!
        "Çok şükür arınma büyük ölçüde gerçekleşti"
        "Çok şükür arınma büyük ölçüde gerçekleşti"
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        "Tebrikler Filenin Sultanları"
        "Tebrikler Filenin Sultanları"
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        150 dikiş atıldı! Şoför kurtardı
        150 dikiş atıldı! Şoför kurtardı
        Darwin Nunez bombası!
        Darwin Nunez bombası!
        Bodrum kaçamağı
        Bodrum kaçamağı
        Denizde aşk tazelediler
        Denizde aşk tazelediler
        Katil motosikletle geldi... Dondurmacıda kanlı infaz!
        Katil motosikletle geldi... Dondurmacıda kanlı infaz!
        Gramı altın değerinde!
        Gramı altın değerinde!
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        "O kişi ben değilim"
        "O kişi ben değilim"
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Mardin 1969 Spor'da iki futbolcuyla yollar ayrıldı
        Mardin 1969 Spor'da iki futbolcuyla yollar ayrıldı
        Mardin'de sınavlarda başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi
        Mardin'de sınavlarda başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi
        Mardin 1969 Spor, 2 futbolcuyla yollarını ayırdı
        Mardin 1969 Spor, 2 futbolcuyla yollarını ayırdı
        Mardin 1969 Spor, Ganalı Baba Alhassan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
        Mardin 1969 Spor, Ganalı Baba Alhassan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
        Mardin'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
        Mardin'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
        MTSO Başkan adayı Duyan, GİSİAD Mardin Şube başkanıyla görüştü
        MTSO Başkan adayı Duyan, GİSİAD Mardin Şube başkanıyla görüştü