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        Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı yapıldı

        Mardin'de "irade bizim zafer bizim" temasıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 23:09 Güncelleme:
        Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı yapıldı

        Mardin'de "irade bizim zafer bizim" temasıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        Mardin Artuklu Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi Vali Kılıçlar Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

        Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hıdır Apak, 15 Temmuz'un nesiller boyu aktarılması gereken canlı bir bilinç olduğunu söyledi.

        İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Doç. Dr. Necmettin Acar da Türkiye'yi ayakta tutan asıl unsurun devlet geleneği olduğunu belirtti.

        Acar, "Bizi güçlü yapan şey, devletin kurumları ile devletin fiziksel tabanı arasındaki bağı kuran devlet düşüncesidir. Devletsizlik ya da yıkılmış, çökmüş bir devlet sistemi bizim toplumumuzun tasavvur edemeyeceği bir pozisyondur." diye konuştu.

        Program sonunda katılımcılar etkinlik alanında 15 Temmuz fotoğraf sergisini gezdi.

        Etkinliğe, akademisyenler, kamu kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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