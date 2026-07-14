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        Mardin'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 katlı bir apartmanın dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 23:01 Güncelleme:
        Mardin'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 katlı bir apartmanın dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Selahattin Eyyubi Mahallesi Sakarya Caddesi'nde 4 katlı apartmanın son katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.


        Yangında, dairede hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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