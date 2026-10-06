Mardin'de 4 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Nusaybin ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 4 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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