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        Mardin'de 4 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 16:43 Güncelleme:
        Mardin'de 4 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, Nusaybin ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 4 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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