Mardin'de darbedilen kişinin ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Bir gün sonra göğüs ağrısı şikayetiyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Ahmet A, burada tedavi altına alındı. Ahmet A, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde darbedildikten bir gün sonra göğüs ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede hayatını kaybeden kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

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