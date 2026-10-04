Mardin'de tıra çarpan hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mardin-Batman kara yolu mevkisinde dün gece sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilenemeyen hafif ticari araç, park halindeki tıra çarptı.

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