Mardin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Mardin merkezli 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Mardin merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

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Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Mardin, Mersin, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Muş, İstanbul, Gaziantep ve Bitlis'te 30 Eylül'de 15 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin internet ve sosyal medya üzerinden araç kiralama, evde ek iş, cep telefonu, oto yedek parça, tarım ve hayvancılık aletleri gibi ürünlerin satışını yapma veya iş imkanı sağlama vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenmiş, MASAK'tan alınan ham veriler üzerinde yapılan incelemelerde ise şüphelilerin hesaplarında 700 milyon liralık işlem hacmi tespit edilmişti.