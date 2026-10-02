Mardin Valisi Tuncay Akkoyun basın mensuplarıyla bir araya geldi:

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, "Terörsüz Türkiye sürecinin bu topraklarda barışın ve kardeşliğin kalıcı hale gelmesi açısından tarihi bir fırsat olduğuna yürekten inanıyoruz. Bu fırsata sahip çıkalım, destek verelim." dedi.

Bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Akkoyun, Mardin'in farklı inanç ve etnik yapıdan insanların yüzyıllardır birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yaşadığı örnek şehirlerden olduğunu söyledi.

Akkoyun, kentte kardeşlik ve barış ortamının geçmişten bugüne sürdüğünü ifade ederek, geçmişten miras kalan kardeşlik hukukunu daha da güçlendirerek gelecek nesillere birlik, beraberlik ve barış içinde bir şehir bırakacaklarını belirtti.

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Kamu yatırımlarını hızlı ve kaliteli şekilde gerçekleştirirken kardeşlik hukukunu da koruyarak birlik ve beraberliği daha da pekiştirmeyi amaçladıklarını dile getiren Akkoyun, "Biliyorsunuz birçok sektör, huzur ve güven ortamında gelişir. Uzun yıllardır devletimizin şehrimizde huzur ve güvenin sağlanması noktasında gerçekleştirdiği çalışmalar, tarımın, sanayinin ve turizmin gelişmesi gibi çok önemli sonuçlar ortaya çıkardı. İnşallah bu durum yatırımların, istihdamın, vatandaşlarımızın gelirinin ve refah seviyesinin daha da artmasını sağlayacaktır. Bunun sonuçlarını bugün görüyoruz." diye konuştu.

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Akkoyun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlanan kardeşlik, barış ve huzur ortamının birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirterek, Mardin'in tarım, sanayi, enerji, ulaşım, eğitim, sağlık, kültür ve sanat alanlarında önemli ilerlemeler kaydettiğini ifade etti.

- "Bu topraklarda artık kardeşlik türküleri söylensin"

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Akkoyun, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Sayın Devlet Bahçeli'nin ve siyasi partilerin destekleri, kurumlarımızın koordinasyonu ve ilgili bakanlıklarımızın gayretleriyle Terörsüz Türkiye süreci, sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Bunu sahada da görüyoruz. Hangi görevde olduğumuzun hiçbir önemi yok. Bu topraklarda yaşayan her bir birey olarak barışımıza ve kardeşliğimize sahip çıkacağız. Bu süreçle ilgili gerek toplumsal alanda gerekse sosyal medyada zaman zaman spekülatif birtakım girişimler olabilir. Bunlara her zaman sağduyu ve sükunet içerisinde yaklaşacağız. Devletimizin kurumları zaten gerekli çalışmaları yapıyor. Bizlere düşen bu sürecin daha da güçlenmesi ve ileriye taşınması için neler yapabileceğimizi düşünmek ve bunun gayreti içerisinde olmaktır. Terörsüz Türkiye sürecinin bu topraklarda barışın ve kardeşliğin kalıcı hale gelmesi açısından tarihi bir fırsat olduğuna yürekten inanıyoruz. Bu fırsata sahip çıkalım, destek verelim. Bu topraklarda artık kardeşlik türküleri söylensin, üretim ve istihdam artsın, gelir ve refah seviyesi yükselsin. Mardin'e yakışan da budur."

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Akkoyun, kentte gerçekleştirdikleri yatırımların birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamının daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını vurgulayarak, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi paylaştı.

Özellikle altyapı yatırımlarında çok ciddi ivme yakaladıklarını kaydeden Akkoyun, "İmkanları ve kaynakları yıllardır kronik hale gelen sorunları çözmek amacıyla kullanıyoruz. Bu şehirde kalıcı hizmetler yapmak istiyoruz. Özellikle altyapıda günü kurtaran değil gelecek nesillere hizmet edecek yatırımlar gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Mardin'in içme suyu şebekesini tamamen yenilediklerini anlatan Akkoyun, yeni şebeke hatlarının devreye alındığını, su depolarının tamamlandığını belirtti.

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Akkoyun, yüzde 40 seviyesine ulaşan Beyazsu hattındaki çalışmaların tamamlanmasıyla kentin önemli bir altyapı sorununun çözüleceğini ifade ederek, "İçme suyu ve elektrik altyapısının yenilenmesiyle Mardin'de yolların yeniden kazılmasını gerektirecek sorunların da büyük ölçüde önüne geçilecek." dedi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin de katıldı.