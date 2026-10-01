Mardin'de 45 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Giriş: 01.10.2026 - 22:15 Güncelleme:
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Medrese Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ata Arasin’den (45) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kapıyı açan ekipler, evde Arasin'in cansız bedenini buldu.
Ceset, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ