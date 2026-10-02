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        Mardin'de yol çalışmasında görevli işçi hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde yol çalışmasında görevli işçi, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazada, araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 16:25 Güncelleme:
        Mardin'de yol çalışmasında görevli işçi hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde yol çalışmasında görevli işçi, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazada, araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 BVA 732 plakalı hafif ticari araç, Nusaybin Belediyesi tarafından Dicle Mahallesi'nde yürütülen yol çalışmasında görevli işçi Zana Çelik'e (37), ardından da yol kenarında park halindeki belediyeye ait kamyonete çarptı.

        Kazada, Çelik olay yerinde hayatını kaybetti, hafif ticari araçtaki Mustafa S. (21) ve Zarav A. (15) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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