Mardin'de seyir halindeki yağ yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Alevleri fark eden sürücü, tırı yol kenarına park ederek çekiciyi dorseden ayırıp güvenli alana geçti.

Mardin-Şırnak kara yolunun kırsal Çalışlı mevkisinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın yağ yüklü dorsesinde yangın çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.