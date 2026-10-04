Mardin'de seyir halindeki yağ yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü
Mardin'in Artuklu ilçesinde hareket halindeki tırın dorsesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Mardin'in Artuklu ilçesinde hareket halindeki tırın dorsesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Mardin-Şırnak kara yolunun kırsal Çalışlı mevkisinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın yağ yüklü dorsesinde yangın çıktı.
Alevleri fark eden sürücü, tırı yol kenarına park ederek çekiciyi dorseden ayırıp güvenli alana geçti.
İhbar üzerine olay yerine Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında dorse kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden açıldı.
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