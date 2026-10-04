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        Mardin'de seyir halindeki yağ yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Artuklu ilçesinde hareket halindeki tırın dorsesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 09:43 Güncelleme:
        Mardin'de seyir halindeki yağ yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Artuklu ilçesinde hareket halindeki tırın dorsesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

        Mardin-Şırnak kara yolunun kırsal Çalışlı mevkisinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın yağ yüklü dorsesinde yangın çıktı.

        Alevleri fark eden sürücü, tırı yol kenarına park ederek çekiciyi dorseden ayırıp güvenli alana geçti.

        İhbar üzerine olay yerine Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında dorse kullanılamaz hale geldi.

        Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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