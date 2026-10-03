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        Mardin'de fermuar sistemiyle itfaiye aracına yol verilmesi kamerada

        Mardin'de sürücülerin, yangın ihbarına giden itfaiye aracına fermuar sistemiyle yol verdiği anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 14:25 Güncelleme:
        Mardin'de fermuar sistemiyle itfaiye aracına yol verilmesi kamerada

        Mardin'de sürücülerin, yangın ihbarına giden itfaiye aracına fermuar sistemiyle yol verdiği anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Mardin-Diyarbakır kara yolunda seyir halindeki sürücüler, yangın ihbarına giden itfaiye aracını fark edince araçlarıyla sağa ve sola geçerek fermuar sistemiyle yol açtı.

        Sürücülerin oluşturduğu koridordan ilerleyen itfaiye ekibi, vakit kaybetmeden ihbarın bulunduğu bölgeye ulaştı.

        Araçların itfaiye ekiplerine fermuar sistemiyle yol vermesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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