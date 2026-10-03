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        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 12:39 Güncelleme:
        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Artuklu ilçesinde çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, 1 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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