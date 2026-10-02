Mardin'de yol çalışmasında hafif ticari aracın çarpması sonucu ölen işçinin cenazesi defnedildi

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BVA 732 plakalı hafif ticari araç, dün Nusaybin Belediyesi tarafından Dicle Mahallesi'nde yürütülen yol çalışmasında görevli işçi Çelik'e, ardından da yol kenarında park halindeki belediyeye ait kamyonete çarptı.

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