Mardin'de yol çalışmasında hafif ticari aracın çarpması sonucu ölen işçinin cenazesi defnedildi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde yol çalışması sırasında hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden işçi Zana Çelik'in cenazesi toprağa verildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde yol çalışması sırasında hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden işçi Zana Çelik'in cenazesi toprağa verildi.
Yol çalışması sırasında hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Çelik (37) için Seyyid Şükrü Akay Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Çelik'in cenazesi, daha sonra Hacılar Mezarlığı'nda defnedildi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BVA 732 plakalı hafif ticari araç, dün Nusaybin Belediyesi tarafından Dicle Mahallesi'nde yürütülen yol çalışmasında görevli işçi Çelik'e, ardından da yol kenarında park halindeki belediyeye ait kamyonete çarptı.
Kazada, Çelik olay yerinde hayatını kaybetmiş, hafif ticari araçtaki Mustafa S. (21) ve Zarav A. (15) yaralanmıştı.
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