Mardin'de otomobilin çarptığı 10 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarptığı 10 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.
Giriş: 04.10.2026 - 23:57 Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarptığı 10 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.
Mezopotamya Mahallesi'ndeki evlerinin bulunduğu sokakta Ayşenur Yılmaz’a (10) otomobil çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, sürücüyü gözaltına aldı.
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