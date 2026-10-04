Mardin'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Giriş: 04.10.2026 - 16:52 Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Sancarlı Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 KK 899 plakalı kamyon devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü yaralandı.
Sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı sürücü ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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