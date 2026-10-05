Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin'de köpekten kaçarken kaybolan 12 yaşındaki çocuk bulundu

        Mardin'de köpekten kaçarken kaybolan 12 yaşındaki çocuk bulundu

        Mardin'in Ömerli ilçesinde köpekten kaçarken kaybolduğu belirtilen 12 yaşındaki kız çocuğu bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 10:25 Güncelleme:
        Mardin'de köpekten kaçarken kaybolan 12 yaşındaki çocuk bulundu

        Mardin'in Ömerli ilçesinde köpekten kaçarken kaybolduğu belirtilen 12 yaşındaki kız çocuğu bulundu.

        Kırsal Sulakdere Mahallesi'nde dün çobanlık yapan ailesiyle arazide bulunan N.Y, gördüğü köpekten korkunca kaçmak istedi.

        Bölgeden uzaklaşan N.Y'yi bulamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin arama çalışması sonucu dün gece bulunan çocuk ailesine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        Taksicilerden TOGG çağrısı
        Taksicilerden TOGG çağrısı
        İspanya erken seçime gidiyor
        İspanya erken seçime gidiyor
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!
        10 milyonluk araçla kaçtı, uykuda yakalandı
        10 milyonluk araçla kaçtı, uykuda yakalandı
        Güzide Duran eski eşi Adnan Aksoy'a sert sözler
        Güzide Duran eski eşi Adnan Aksoy'a sert sözler
        Vahşet! Cezaevinden izinli çıkıp babasını öldürdü!
        Vahşet! Cezaevinden izinli çıkıp babasını öldürdü!
        ABD'de infaz skandalı
        ABD'de infaz skandalı
        9'uncu kez ameliyat oldu
        9'uncu kez ameliyat oldu
        Bu defa battı
        Bu defa battı
        20 yaşındaki Yasin'e 13 bıçak!
        20 yaşındaki Yasin'e 13 bıçak!
        Hakem Yasin Kol adliyeye sevk edildi!
        Hakem Yasin Kol adliyeye sevk edildi!
        Takıntısını bisiklette de gösterdi
        Takıntısını bisiklette de gösterdi
        İnanılmaz görüntü! Kontrolü kaybetti, faciaya yol açtı!
        İnanılmaz görüntü! Kontrolü kaybetti, faciaya yol açtı!
        Yıllarca cinayet çözdü, şimdi kayıp yeğenin peşinde!
        Yıllarca cinayet çözdü, şimdi kayıp yeğenin peşinde!
        5-11 Ekim haftalık burç yorumları
        5-11 Ekim haftalık burç yorumları
        Türkiye'nin sosyolojik panoraması
        Türkiye'nin sosyolojik panoraması

        Benzer Haberler

        Mardin'de otomobilin çarptığı 10 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
        Mardin'de otomobilin çarptığı 10 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
        Mardin'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Mardin'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Mardin'de tıra çarpan hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
        Mardin'de tıra çarpan hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
        Mardin'de seyir halindeki yağ yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüld...
        Mardin'de seyir halindeki yağ yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüld...
        Mardin'de fermuar sistemiyle itfaiye aracına yol verilmesi kamerada
        Mardin'de fermuar sistemiyle itfaiye aracına yol verilmesi kamerada
        Mardin'de sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Mardin'de sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı