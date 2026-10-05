Mardin 1969, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hamzabeyli Antrenman Sahası'nda, teknik direktör Ivaylo Petev yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, idmanın ilk bölümünde açma-germe ve ısınma hareketleri yaptı.

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