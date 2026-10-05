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        Mardin 1969, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Mardin 1969, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında 11 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 20:46 Güncelleme:
        Mardin 1969, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Mardin 1969, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında 11 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hamzabeyli Antrenman Sahası'nda, teknik direktör Ivaylo Petev yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, idmanın ilk bölümünde açma-germe ve ısınma hareketleri yaptı.

        Isınmanın ardından 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştiren futbolcular, antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışma üzerinde durdu.

        Teknik direktör Petev, oyuncularına maçın oyun planına ilişkin çeşitli uyarılarda bulunurken antrenman taktik çalışmanın ardından tamamlandı.

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